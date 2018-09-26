مدينة نصر للإسكان: تعديل ارتفاع مشروع تاج سيتي بعد موافقة الطيران المدني

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تلقت موافقة هيئة الطيران المدني، على تعديل ارتفاع مشروع تاج سيتي.

وأضافت الشركة، أن الهيئة وافقت على تعديل قيود الارتفاع في مشروع تاج سيتي بالمنطقة المطلة على الطريق الدائري، بطول 2.7 كيلو متر، بزيادة في الارتفاعات الإضافية المسموحة حوالي 7.5 متر بالمقارنة بقيود الارتفاع الحالية بما يسمح بزيادة المساحة البنائية بالمشروع قد تصل مع بعض أعمال التسويات الإضافي إلى 400 ألف متر مربع.

وأوضحت الشركة أن تلك الزيادة تمثل حوالي 17% إضافية في المساحة البنائية المتبقية من المشروع.

ومدينة نصر للإسكان والتعمير لديها 8 آلاف وحدة سكنية جاري تطويرها في 5 مشروعات بالقاهرة وتخدم نطاق واسع من المستويات الاقتصادية والاجتماعية للعملاء.