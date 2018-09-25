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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

    05:19 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- إيمان منصور:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستوياته في الصباح.

    وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

    واستقر أيضا سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي البنك الأهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي
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