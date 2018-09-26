صادرات الحديد والصلب ترتفع في أول 7 أشهر من العام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت صادرات مصر من الحديد والأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات حصل عليها مصراوي، من المجلس التصديري لمواد البناء.

وزادت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 13% لتسجل 618 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، من العام الجاري، مقابل 545 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.

وارتفعت أيضا صادرات الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 73 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 23%.

وبحسب بيانات المجلس فقد ارتفع إجمالي صادرات قطاع التشييد ومواد البناء، بنحو 8% خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، لتسجل 3.20 مليار دولار مقابل 2.97 مليار دولار.

وكان وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قال الأسبوع الماضي إن هناك فرصاً ضخمة لزيادة صادرات مواد البناء المصرية إلى أسواق قارة أفريقيا وبعض الدول العربية خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال افتتاحه المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 .

وأشار الوزير خلال افتتاح المعرض إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن أهم صناعات مواد البناء في مصر تشمل الأسمنت والمنتجات الأسمنتية ومنتجات الرخام والجرانيت والمواد العازلة والمواسير ومتعلقاتها والبلاط والسيراميك والأجهزة الصحية ومنتجات المحاجر والمنتجات الخزفية والحراريات.