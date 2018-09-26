  • عاجل:مصادر أمنية: "قاضى التجمع" لم يستهدفه أي عمل إرهابي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

    صادرات الحديد والصلب ترتفع في أول 7 أشهر من العام الجاري

    07:00 ص الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    صادرات الحديد والصلب ترتفع في أول 7 أشهر من العام الجاري

    حديد

    كتبت- إيمان منصور:

    ارتفعت صادرات مصر من الحديد والأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات حصل عليها مصراوي، من المجلس التصديري لمواد البناء.

    وزادت صادرات الحديد الصب والصلب بنسبة 13% لتسجل 618 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، من العام الجاري، مقابل 545 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.

    وارتفعت أيضا صادرات الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 73 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 23%.

    وبحسب بيانات المجلس فقد ارتفع إجمالي صادرات قطاع التشييد ومواد البناء، بنحو 8% خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، لتسجل 3.20 مليار دولار مقابل 2.97 مليار دولار.

    وكان وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قال الأسبوع الماضي إن هناك فرصاً ضخمة لزيادة صادرات مواد البناء المصرية إلى أسواق قارة أفريقيا وبعض الدول العربية خلال المرحلة الحالية، وذلك خلال افتتاحه المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 .

    وأشار الوزير خلال افتتاح المعرض إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن أهم صناعات مواد البناء في مصر تشمل الأسمنت والمنتجات الأسمنتية ومنتجات الرخام والجرانيت والمواد العازلة والمواسير ومتعلقاتها والبلاط والسيراميك والأجهزة الصحية ومنتجات المحاجر والمنتجات الخزفية والحراريات.

    صادرات مصر الصلب الحديد مواد البناء

    الخبر التالى:

    رئيس الصندوق "المصري- الأمريكي": تجربة مصر الاقتصادية قصة نجاح يتحدث عنها العالم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان