الإحصاء: القطاع الخاص يستحوذ على 40% من إصابات العمل في العام الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بلغ نحو 13541 حالة خلال العام الماضي، بنسبة تراجع 0.6% عن العام السابق له.

وأضاف بيان الجهاز أن عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي سجلت نحو 1795حالة العام الماضي، بنسبة 13.3٪، من إجمالي الحالات، وبلغت الإصابات بالقطاع العام /الأعمال العام نحو 6118 حالة بنسبة 45.2٪ من إجمالي حالات الإصابات.

وسجل حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) نحو 5389 حالة بنسبة 39.8٪، من إجمالي عدد الحالات، والقطاع الاستثماري بنحو 239 حالة بنسبة 1.8٪ من إجمالي عدد الحالات، بحسب بيان الجهاز.

وأوضح الجهاز أن عدد حالات إصابات العمل للذكور 12364 حالة بنسبة 91.3٪ والإناث 1177 حالة بنسبة 8.7٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4181 حالة بنسبة 9.3٪، يليها محافظة الأسكندرية 2074 حالة بنسبة 3.15٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 13 حالات بنسبة 0.1٪ من إجمالي عدد الحالات.

سجلت مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين 4281 حالة بنسبة 6.31٪ ، يليها مهنة الحرفيون بعدد 2524 حالة بنسبة 6.18٪ ، بينما بلغ أقل عدد بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين 62 حالة بنسبة 5٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسجل نشاط الصناعات الـتحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 8171 حالة بنسبة 60.3٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1641حالة بنسبة 12.1٪، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 2 حالة.

بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في ( سقوط الأشخاص ) 4511 حالة بنسبة 33.3٪ ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) 3596 حالة بنسبة 26.6٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 12 حالة بنسبة 0.1٪ من إجمالي عدد الحالات.