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23.5 جنيه لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

12:27 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
23.5 جنيه لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

أسماك

كتب - مصطفى عيد:

سجل سعر كيلو البلطي بين 21.5 و23.5 جنيه، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 و160 جنيها وكيلو الكابوريا إلى بين 30 و125 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 270 و310 جنيهات، وكيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.

سوق العبور أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري

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