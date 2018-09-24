المصرية للمنتجعات السياحية تطلق مشروعًا جديدًا باستثمارات 200 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم الإثنين اطلاق مشروع سكني جديد على مساحة 11 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة إن شركتها التابعة "شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي"، اطلقت مشروع Bay Village، بالقرب من مشروع طوايا.

ويضم المشروع الجديد 9 مجمعات سكنية تحتوي على 185 وحدة سكنية تطل على حمامي سباحة ومطعم لخدمة ملاك الوحدات بالإضافة إلى مركز للتسوق.

وقالت الشركة إنها ستبدأ خطة البيع لوحدات المشروع فورًا وعلى 3 مراحل و3 أخرى فرعية لكل مرحلة رئيسية، على أن يتم الانتهاء من جميع مراحل بناء وتنفيذ المشروع بحلول 2023، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 390 مليون جنيه تقريبًا، بحسب البيان.

والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تعمل في تطوير المنتجعات والمجتمعات السياحية الراقية.