ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أمس الأحد، مرتفعا بنسبة 1.26%، إلى مستوى 14261 نقطة، ليعوض جزءا من الخسائر التي مُني بها خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعدة أسباب منها القبض على المتهمين في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق الناشئة حاليا.