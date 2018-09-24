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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:24 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    ارشيفية

    كتب - مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، في 10 بنوك عاملة بمصر، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

    الدولار سعر صرف الدولار بنك مصر البنك العربي الأفريقي

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