بنك مصر يوقع اتفاقية مع "مؤسسة التمويل الدولية" لدعم رائدات الأعمال

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الأحد، إنه وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات الأعمال.

وأضاف البنك أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة في مصر.

وتستهدف الاتفاقية العمل على نمو عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة التي تستهدف إتاحة الخدمات المالية لجميع رائدات الأعمال في البلاد.

وقع الاتفاقية محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهري، وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقال البنك إنه يسعى من خلال هذا البروتوكول أن يكون البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للنساء؛ حيث ترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال الأعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، وإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفية للنساء، ومساعدة الأعمال متناهية الصغر غير الرسمية - التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على الانتقال من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول المالى.

جدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38% من إجمالي فرص العمل و33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ولكنها في الغالب تواجه بعض المصاعب من أجل الحصول على التمويل اللازم، بحسب البيان.

ويُقدر حجم الطلب على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، بـنحو 283 مليون دولار ولديها ودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار، وفقا لما ذكره البيان.