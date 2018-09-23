وزير الاتصالات: تحصيل مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد المصري

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الأحد، إن البريد المصري، أضاف خدمة من أجل تحصيل المصروفات المدرسية لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مكاتب البريد، من أجل تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور وذلك بدلاً من التقيد بسدادها بالإدارات التعليمية والمدارس.

وأضاف طلعت أن الوزارة والهيئات التابعة لها تسعى جاهدة إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف العبء عنهم مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على اتمام التنسيق الكامل بين كافة المؤسسات لتحسين المنظومة وتحقيق أقصى إستفاده ممكنة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تقديم خدمة تحصيل مصروفات المدارس تأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بناء علي الاتفاق المسبق مع وزارة التربية والتعليم الذي يتيح للهيئة تحصيل مصروفات المراحل التعليمية الآتية "رياض اطفال - إبتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني" تم إطلاق الخدمة بجميع مكاتب البريد المنتشر على مستوي الجمهورية والتى يصل عددها إ لى 4 آلاف فرع وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وأضاف أنه بعد إتمام سداد المصروفات بمكتب البريد ودفع رسوم الخدمة التي تقدر بـ ٣ جنيهات سيحصل المواطن المستفيد على إيصال سداد يتضمن "اسم الطالب - اسم المدرسة والادارة التعليمية التابع لها" ليقوم بتسليمه في المدرسة.

وقال الصغير إنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الالكترونية المتطـورة مما يؤدى الى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم جميع الخدمات.