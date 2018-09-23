بنك القاهرة يعتزم إطلاق خدمة الموبيل والإنترنت البنكي مطلع العام القادم

كتبت- منال المصري

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة اليوم الأحد إن البنك يعتزم إطلاق خدمة الموبايل والإنترنت البنكي في بداية العام القادم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال البنك للعام المالي الماضي إن البنك يدرس التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة بالإضافة الي إمكانية استخدام البلوك شين لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التي تتماشي مع استراتجية البنك المركزي.

ويعمل البنك على تطوير البنية التحتية التكنولوجية حيث قام البنك مع شركة temenis العالمية لتطوير المنظومة الآلية لسيستم البنك وذلك لتطوير أنظمة العمل وتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الإلكترونية الحديثة، بحسب فايد.

ويخطط البنك لإضافة 300 ماكينة صراف آلي ATM جديدة قبل نهاية العام الجاري لتصل عدد الماكينات إلى ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، وفقًا لما قاله رئيس البنك.

وأضاف أن البنك يخطط لافتتاح 25 فرعا جديد مطلع العام القادم كما يسعى البنك لإضافة 20 إلى 25 فرعا في الفترة من عام إلى 3 أعوام المقبلة.

وتبلغ شبكة فروع البنك حاليًا نحو 220 فرعا ووحدة مصرفية موزعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وقال فايد إنه البنك انشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية.

وأضىاف أن البنك بصدد تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء، كما يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع في كافة القطاعات المصرفية بما يساهم ي تحقيق الشمول المالي وضم شرائح وعملاء جدد.