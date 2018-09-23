طارق فايد: طرح 49% كحد أقصى من بنك القاهرة في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، اليوم الأحد إن الحصة المقرر طرحها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات قد يصل حدها الأقصى إلى 49% من إجمالي رأس المال.

وأضاف في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال البنك خلال العام المالي الماضي "لم نحدد نسبة الطرح حتى الآن، لكن خطة الطرح تسير وفقًا المخطط لها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر باعتباره المالك الرئيسي للبنك".

وأضاف أن تقلبات الخارجية والمحلية في الأسواق رأس المال قد تؤثر على توقيت الطرح ولكن نأمل في تحسن سوق المال العالمي والمحلي لطرح البنك.

وتخطط الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة لها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ضمنها بنك القاهرة.

وستبدأ مصر المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الشهر المقبل بطرح حصة من شركة الشرقية للدخان، لكنها لم تعلن بعد المرحلة الثانية للطروحات وأسماء الشركات المقرر طرحها.

وقال فايد إن استرتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية للبنك إلى 6% خلال 5 سنوات من إجمالي الميزانية.

وتبلغ الحصة السوقية للبنك حاليًا 4%، وفقًا لفايد الذي قال إن ينفذ خطة للتوسع في كل القطاعات وكما يخطط للتوسع الخارجي في بعض الدول العربية والأفريقية.