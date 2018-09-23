مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار يقرر الاستحواذ على شركة النيل للسكر

كتبت- دينا خالد:

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، وفقًا لبيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم الأحد.

وقال البيان إن المجلس الإدارة وافق على الاستحواذ على كامل أسهم النيل للسكر لتوافقها مع استراتجية الشركة.

وفوض مجلس الإدارة، عقيل بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة، للتفاوض المبدئي مع مساهمي شركة النيل للسكر حول إمكانية الاستحواذ وشروطه.

وانشأت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في منطقة النوبارية، وهي مملوكة لعائلة ساويرس.