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    مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار يقرر الاستحواذ على شركة النيل للسكر

    12:01 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار يقرر الاستحواذ على شركة النيل للسكر

    صورة أرشيفية لشعار النيل للسكر

    كتبت- دينا خالد:

    وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، وفقًا لبيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم الأحد.

    وقال البيان إن المجلس الإدارة وافق على الاستحواذ على كامل أسهم النيل للسكر لتوافقها مع استراتجية الشركة.

    وفوض مجلس الإدارة، عقيل بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة، للتفاوض المبدئي مع مساهمي شركة النيل للسكر حول إمكانية الاستحواذ وشروطه.

    وانشأت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في منطقة النوبارية، وهي مملوكة لعائلة ساويرس.

    شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة شركة النيل للسكر البورصة

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