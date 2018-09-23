محمول وإنترنت وأرضي.. أسعار باقة الفاتورة الواحدة من المصرية للاتصالات

القاهرة – شيماء شلبي:

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، نظاما جديدا يجمع لأول مرة في مصر بين خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت في فاتورة واحدة شهرية للعميل.

وتضمن النظام الجديد 6 باقات جديدة تجمع بين الخدمات الثلاث وذلك بداية من 221.6 جنيه تحت اسم باقة "Indigo Plus 170" والتي توفر إنترنت بسرعة 5 ميجابايت، وتصل إلى 363.2 جنيه في باقتين أخريين "Indigo Plus 285"، بحسب سرعة الإنترنت التي توفره إما 5 أو 15 ميجابت.

ويوفر النظام الجديد 3 باقات أخرى بسعر الواحدة 707.9 جنيه تحت اسم "Indigo Plus 565"، حيث تختلف الباقات على حسب سرعة الإنترنت المتوفرة وبالتالي تختلف حصة كل بند يشملها النظام، حيث توفر الباقات سرعة إنترنت إما 5 أو 15 أو 25 ميجابت.