البترول: 150 ألف عميل تعاقدوا على تركيب الغاز بالتقسيط خلال شهرين

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إن نحو 150 ألف عميل، تعاقدوا على تركيب الغاز بالتقسيط خلال الشهرين الماضين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل استعراض حجم تعاقدات المواطنين بعد الإعلان عن مبادرة وزارة البترول بتقسيط تكلفة تركيب الغاز.

وأعلنت وزارة المالية مبادرة لتقسيط تكاليف تركيب الغاز الطبيعي للمواطنين على مدة 6 سنوات بواقع 30 جنيها شهريا على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد.

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري حالياً تحويل هؤلاء العملاء للعمل بالغاز الطبيعي لتشجيع مزيد من العملاء على التعاقد والاستفادة من هذه المبادرة في إطار التيسير على المواطنين.

وأطلقت وزارة البترول مبادرة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي في يونيو الماضي مستهدفة استفادة 684 ألف عميل منها بعدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان سابق لها.

وهؤلاء العملاء الذين تستهدفهم الوزارة هم من قامت شركات الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية لتوصيل الغاز للعقارات التي يسكنون فيها ولكنهم لم يتعاقدوا حتى الآن، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

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وأشارت الوزارة خلال بيان اليوم، إلى تعاقد 6 آلاف عميل بمشروع حي الأسمرات (1، و2) اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وجاري حاليا تنفيذ أعمال التركيبات والتحويل للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تم خلال اللقاء الذي رأسه طارق الملا وزير البترول، استعراض المناطق الجديدة التي سيدخلها الغاز خلال الشهر المقبل، والتي تشمل منطقة طناش بمحافظة الجيزة، ومدينة مغاغا بالمنيا، ومدينتي أبو كبير وفاقوس بمحافظة الشرقية.

وكانت طناش ضمن 7 مناطق قالت الوزارة في بيان ثاني أيام الشهر الجاري، إنه سيدخلها الغاز خلال سبتمبر والتي شملت أيضا منطقة العياط بالجيزة، والإسكان القومي بمدينة العاشر من رمضان، ومدينة بيلا بكفر الشيخ، وقرية رياض باشا ببني سويف، ومشروع الأسمرات بالقاهرة، وقرية فشيا سليم بالغربية.

وبحسب بيان اليوم، أكد الملا خلال الاجتماع، أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة للإسراع في معدلات التنفيذ خاصة وأنه تم الانتهاء من أعمال مد الشبكات الأرضية، وفي انتظار تعاقد العملاء.

وطلب وزير البترول من الشركات العاملة في هذا المجال بالتيسير على المواطنين خلال أعمال التعاقد والإسراع في تنفيذ البرنامج وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق أقصى معدلات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

ووصل عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى الآن إلى حوالي 9 ملايين وحدة سكنية، وفقا للوزارة.

وحضر الاجتماع محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات، ونائبه للتخطيط والمشروعات مصطفى هلال، ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي، ورئيس شركة بتروجت.