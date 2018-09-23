المصرية للاتصالات تستحوذ على 50% من العالمية للكوابل بـ 15 مليون دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة المصرية للاتصالات اليوم الأحد إن مجلس إداراتها وافق على الاستحواذ على نسبة 50% من الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية بقيمة 15 مليون دولار.

وأضافت في بيان أرسلته للبورصة أن قرار الاستحواذ سيحقق وفر فوري للشركة بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.

كما تتطلع الشركة لتجميع أعمال وربحية شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات الناتجة من الصفقة المرتقبة مع شركة ايرتل بشكل كامل، بحسب البيان.

وأعلنت المصرية للاتصالات في أغسطس الماضي توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة ايرتل الهندية تمكن الشركة المصرية من الجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا مع خدمات على باقي شبكة الكابلات الدولية المصرية للاتصالات في صفقة واحدة.

كانت الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري الاستحواذ على حصة شركة أوراسكوم القابضة في شركة مينا للكوابل بإجمالي قيمة منشأة تبلغ 90 مليون دولار.

وقالت الشركة إنه من المتوقع إتمام الصفقة قريبًا مما سيؤمن للشركة المصرية للاتصالات استرداد كامل قيمتها للاستثمار في صفقة مينا للكوابل.