"كيلو البطاطس بـ7 جنيه".. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبتـ عند نفس مستويات الأمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.8 و6.2 جنيه، والكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 10 و15 جنيها، والباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيهات، وهي نفس أسعار الأمس، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار الفاكهة، وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 17 و23 جنيها، والبرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.8 و6.2 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات.

البصل بين 3 و4.4 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الملوخية 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البامية بين 7 و11 جنيها.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و17 جنيها.

المانجو البلدي بين 11 و15 جنيها.