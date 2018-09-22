هيرميس: نراقب تذبذب البورصة وطرح الشرقية للدخان في موعده

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، لمصراوي، إن الشركة تراقب تذبذب البورصة نتيجة تأثرها بأزمة الأسواق الناشئة، قبل طرح عدد من الشركات الحكومية.

وأضاف جاد، التي تتولى شركته مسؤلية إدارة طرح شركة الشرقية للدخان، إنه لا يعتقد تأجيل برنامج الطروحات الحكومية بسبب تراجع البورصة خلال الأيام الماضية، تأثرًا بأزمة الأسواق الناشئة.

وتعرضت البورصة المصرية لخسائر حادة منذ بداية الأسبوع الماضي، تحت ضغط من الأزمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، والتي يخشى المستثمرون أن تنتقل عدواها إلى مصر، بالإضافة إلى بعض الأسباب الداخلية من بينها شح السيولة، والحكم الخاص بقضية التلاعب بالبورصة التي أعيد فيها حبس علاء وجمال مبارك.

وقال جاد "متفائل بإمكانية طرح الشرقية للدخان في موعدها، مع اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء في البورصة المصرية رغم التراجع الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي".

وتعمل الحكومة على طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية، مدرجة بالفعل في البورصة، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، ضمن برنامجا يشمل طرح حوالي 23 شركة وبنكا، منها طروحات أولية (تطرح في السوق لأول مرة).

ومن المتوقع أن تكون بداية الطروحات الحكومية في أكتوبر المقبل، بشركة الشرقية للدخان، والتي تعتزم الحكومة بيع 4.5% من أسهمها والاحتفاظ بـ 50.5%، واختارت الحكومة شركة هيرميس لتتولى عملية الطرح، بحصيلة متوقعة ملياري جنيه.

ويرى جاد، أن تأثر سوق المال بأزمة الأسواق الناشئة "مؤقت" فهو يمر بحالة تذبذب وليس اتجاهًا سلبيًا – بحسب قوله.

"كما أن تعاملات الأجانب خلال نهاية الأسبوع الماضي سجلت صافي شراء، وهو ما يثبت ثقتهم في السوق"، بحسب جاد.

ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

وقال جاد "سيكون علينا مراقبة التأثير والتغيرات خلال الفترة المقبلة، لكن لا أعتقد أن تصل إلى إلغاء الطروحات".

واعترف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، أن سوق المال سيئ في الوقت الحالي، لكنه استبعد تأجيل طرح الشركات الحكومية في البورصة، حتى لا تعطي رسالة سلبية للمستثمرين.

وتوقع الرئيس المشارك بهيرميس، استقرار السوق خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بدعم من استقرار متوقع في سوق الشراء على الهامش "مارجين ماركت"، بما يساعد في نجاح الطروحات.

والشراء بالهامش والكريديت هي نظم تسمح للمستثمر بشراء الأسهم من خلال قروض يحصل عليها من شركة السمسرة التى تنفذ له أوامر البيع والشراء، وتتضمن هذه النظم بنودا تسمح لشركات للسمسرة أن تبيع أسهم عملائها بعد إخطارهم فقط فى حالة عدم تغطية موقفهم المالى، ما يؤدى إلى البيع بشكل أسرع وهبوط أكبر فى قيمة الأسهم.

وقال جاد "لم نتحدث مع الحكومة عن تأجيل الطروحات، لكننا نحتاج لمراقبة السوق الفترة المقبلة، إذا حدث هذا الاستقرار سنكمل عملية الطروحات، وإذا – لا قدر الله – الوضع أصبح أصعب، حينها سنتحدث مع الحكومة عن التوقيت المناسب للطرح".

وأضاف جاد، أن شركته مهمتة بجميع الطورحات الحكومية، وستقدم على كافة العروض التي تتيحها الحكومة لطرح شركات حكومية في البورصة، حيث تسعى الشركة لكسب أكبر عدد منها.

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