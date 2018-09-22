البترول: مذكرة تفاهم بين شركة أكبا وأميلي الأمريكية لإنتاج وتسويق الزيوت

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة البترول والتثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن شركة الإسكندرية للإضافات البترولية " أكبا " وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أميلي الأمريكية المتخصصة في إنتاج زيوت التزييت بأنواعها، لدراسة إقامة شراكة بين الجانبين فى مشروعات جديدة لإنتاج وتسويق هذه الزيوت .

وأوضح البيان، أن المذكرة تأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للتوسع في إقامة مشروعات تحسين وتطوير جودة المنتجات البترولية المتخصصة من خلال الشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

وقال هانئ مروان رئيس شركة أكبا، إن مذكرة التفاهم المبرمة تشمل دراسة العديد من مشروعات الشراكة بين الجانبين، وفي مقدمتها إنتاج الزيوت عالية الجودة لشركة إميلي الأمريكية في مصانع شركة أكبا وتسويقها في مصر ودول أفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.

وأضاف، أن مذكرة التفاهم تشمل أيضًا التعاون في إقامة أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الزيوت المخلقة كيميائيًا ويعتمد على المواد الخام المتوافرة محليا،وكذلك التعاون في إقامة أول مشروع من نوعه في مصر لإنشاء وحدات ذات تكنولوجيا متقدمة لإنتاج زيوت أساس من إعادة تكرير الزيوت المستعملة.

"كما تقضى المذكرة بالتعاون في إقامة مشروع إنتاج الزيوت البحرية النهائية بأنواعها المختلفة في ظل الجدوى الاقتصادية المرتفعة لإقامة مثل هذه النوعية من المشروعات خاصة أن السوق المصري سوق واسع في استهلاك الزيوت البحرية ويعد بوابة لمشروعات الخدمات اللوجيسيتية في البحر الأحمر وقناة السويس" وفقا لمروان.

وأضاف رئيس الشركة، أن المذكرة تقضي بتعاون الطرفين في إقامة مشروع معالجة وفصل المخلفات البترولية الهيدروكربونية داخل المواقع الإنتاجية بشركات البترول بإستخدام تقنيات متطورة وآمنة في التنفيذ في اطار مراعاة البعد البيئي للمشروعات ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة .

وأوضح هاري باركت رئيس شركة إميلي الأمريكية، أنها تعمل لأول مرة في مصر، وأن دراسة التعاون والعمل مع شركة أكبا يعد أول شراكة من نوعها لشركته خارج الولايات المتحدة، وفقا للبيان.

وأضاف أن الشركة أنشئت منذ أكثر من مائة عام وتعد أكبر شركة مستقلة في أمريكا الشمالية لزيوت المحركات ومواد التشحيم وهى أول من قام بتسويق زيت المحركات متعدد الدرجات عالميا.