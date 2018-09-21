وزيرا الاستثمار والشباب يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة "فكرتك شركتك"

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المرحلة الثانية من مبادرة "فكرتك شركتك"، لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، بالشراكة مع وزارة الاتصالات ومسرعة الأعمال "فلك"، بحسب ماجاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة حصل مصراوي عليه.

وقالت الوزيرة سحر نصر إن المرحلة الثانية من فكرتك شركتك ستتبنى أفكارًا مبتكرة جديدة، وتشهد انضمام وزارة الاتصالات لدعم المبادرة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، مضيف أن هذه المرحلة تهدف إلى زيادة الدعم لرواد الأعمال وتعيزز مشروعاتهم الناشئة لكي تنمو و تنافس بشكل فعال"، داعية القطاع الخاص إلى دعم مشروعات الشباب.

وقال أشرف صبحي، وزير الشباب إن وزارته حريصة على دعم مبادرة فكرتك شركتك نظرا لدورها في دعم الشركات الناشئة والشباب.

ومن جانبه قال شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، إن المبادرة حققت نجاح كبير خلال المرحلة الأولى، حيث تقدمت فيها 3600 فكرة من 27 محافظة، وتم اختيار 116 فكرة بعد إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب هذه الأفكار، تأهلوا إلى معسكر تدريبي، ومن خلاله تم اختيار 30 شركة ناشئة في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التكنولوجيا الصحية والخدمات المنزلية والالكترونية والسيارات والطعام.

وأضاف مرزبان أن المبادرة قامت بتمويل الـ 30 شركة من 100 ألف إلى 500 الف جنيه في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8 % من الشركة.

وأوضح مرزبان، أنه يمكن لأي شخص المشاركة في برنامج فكرتك شركتك، وكل ما يحتاجه الشخص هو فكرة مبتكرة لمنتج أو خدمة تتمتع بإمكانات نمو عالية وفريق مؤسس يمتلك المهارات اللازمة و المكملة لتحويل فكرتهم إلى مشروع مربح"، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم مع الشركات الناشئة وستقوم بعمل برنامج تدريبى لمدة 4 شهور لهذه الشركات.

وأوضح "مرزبان" أن فريق مبادرة "فكرتك شركتك" قام بإجراء مقابلات شخصية مع نحو 70 شخص خلال اليوم الأول من اطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتي تلقت 2000 فكرة حتى الأن، ومن المنتظر أن يقوم أتوبيس "فكرتك شركتك" بعمل جولات في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب باقي الأفكار.

وتستهدف مبادرة فكرتك شركتك رواد الأعمال في مختلف أنحاء مصر، ويمكن للفرق التقديم من خلال ملء استمارة تقديم إلكترونية على الرابط التالي www.sherketak.com، وموقع مسرعة الاعمال فلك www.falakstartups.com، وسيطوف أتوبيس فكرتك شركتك محافظات مصر لمقابلة رواد الأعمال المشتركين و منحهم فرصة كاملة للتقديم و لعرض فكرتهم.

وسيتم اختيار أفضل المرشحين للمشاركة في برنامج مسرع الأعمال "فلك"، وسيوفر البرنامج كافة العناصر اللازمة التي يحتاجها أي مشروع ناشئ لينمو ويزدهر ويشمل ذلك الخدمات القانونية، والدعم التجاري، والتدريب والإشراف، وفرصة الوصول للمستثمرين.

وحضر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وحسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة منحة المملكة العربية السعودية.