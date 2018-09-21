الاستثمار تتفق على تمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة بـ 50 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الجمعة إن الوزيرة سحر نصر وقعت اتفاقا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة منحة السعودية، اتفاق لتمويل مشروع عربات الطعام المتنقلة للشباب بقيمة 50 مليون جنيه.

واتفقت الوزيرة مع إحدى الشركات التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، الذراع الاستثماري لصندوق تحيا مصر، لتنفيذ الاتفاق من أجل تعميم تطبيق تجربة شارع مصر في مختلف المحافظات، بهدف توفير تمويل لمشروعات عربات الطعام المتنقلة التي تستهدف الشباب بغرض المساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب، بحسب بيان الوزارة.

وقالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن هذه الاتفاقية ستوفر التمويل اللازم لأصحاب المشروعات بالأماكن التي سيتم تخصيصها لشركة أسواق مصر فور الانتهاء من تخصيصها مع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة للنشاط وفقاً لضوابط المنح المنصوص عليها في السياسة الائتمانية المعتمدة للجهاز.

وأضافت جامع أن الجهاز سيقدم مجموعة من الخدمات غير المالية المتاحة للشباب مثل الدعم الفني والتسويقي والتدريب، وإقامة معارض دورية لعرض منتجات العملاء المتميزين وإشراكهم بالمعارض الخارجية التي يقيمها الجهاز لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وقالت الوزيرة خلال توقيع الاتفاق إن هذه الاتفاقية جاءت في ضوء مذكرة الاتفاق الموقعة مصر والصندوق السعودى للتنمية، بشأن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الهادفة إلى خلق فرص عمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي.

وذكرت الوزيرة، أنه حرصاً من وزارة الاستثمار على إتاحة التمويل المناسب فقد تم الاتفاق مع السعودية لتوجيه جزء من المنحة المقدمة من المملكة لتمويل المشروعات التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتمويلها.

وأضافت أن تمويل هذه المشروعات سيتم بمعرفة إحدى الشركات التابعة لشركة تحيا مصر القابض للاستثمار والتنمية، تنفيذاً لخطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في اطار استراتيجية الدولة المصرية في الفترة المقبلة للتمكين الاقتصادي للشباب وخطة التنمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق غرضه الرئيسي هو تمكين الشباب وإدماجهم في سوق العمل، تنفيذا لتكليف السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بدمج الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتفاق نتيجة تضافر الجهود والتعاون الكفء والفعال بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين الشباب.

وأشادت الوزيرة، بدور الصندوق السعودي للتنمية في دعم مصر، مشيرة إلى أن دور الصندوق لا يقتصر على تقديم المنح، بل المشاركة الفاعلة في عمليات التنمية.

وقال أشرف صبحي، وزير الشباب خلال توقيع الاتفاق إن قطاع الشباب يشكل 65% من التركيبة السكانية، مشيدا بدور وزارة الاستثمار في تأهيل ودمج الشباب في سوق العمل.

وأشار شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال تمثل النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي.

وأوضح مرزبان، أن الهدف من هذه الاتفاقية دعم إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ونشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب.

وأكد حسن العطاس، أن لجنة منحة المملكة العربية السعودية، حريصة على دعم مشروعات الشباب في مصر، خاصة أن المستفيدين من هذا المشروع هم شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمدارس المتوسطة والباحثين عن فرص عمل من الجنسين، والشباب الذين يمتلكون الخبرة ويرغبون في إقامة مشروعات جديدة أو يرغبون في تطوير مشروعاتهم القائمة.