3.5 مليار جنيه استثمارات بولاريس للتطوير الصناعي في مصر

كتبت- إيمان منصور:

قالت شركة بولاريس باركس، إحدى شركات المطور الصناعي الكبرى، في مدينة السادس من أكتوبر، إن محفظة استثمارات الشركة المكونة من 6 مشروعات على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الخميس، انها نجحت في جذب استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه في المجمعات الصناعية التابعة لها.

وقال باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن بولاريس باركس أصبحت مركزًا للنمو والابتكار من خلال تطوير البنية التحتية وجذب ودعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

وأشار شعيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه المطورين الصناعيين في مصر لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد جذب استثمارات كبيرة في المجال الصناعي، موضحا أن دور المطور الصناعي هو تجهيز الأراضي الصناعية حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.

وأضاف شعيرة أن بولاريس باركس تعمل حاليا على ثلاث مشروعات كبرى، أهمها مشروع بولاريس قناة السويس على مساحة 5.5 مليون متر مربع وذلك بهدف تطوير منطقة صناعية على تلك المساحة في العين السخنة، إلى جانب مشروع بولاريس مدينة السادات، والذي ستعمل من خلاله بولاريس باركس على تطوير مساحة 1.4 مليون متر مربع، كما يحتوي على مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بني سويف، ويتكون من 300 وحدة صناعية جاهزة لأصحاب لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مساحة300 ألف متر مربع.

وقال شعيرة إن الشركة وجهت جزءا من استثماراتها للمشروعات الصغيرة متمثلة في مشروع "بوصلة" وهو مجمع أنشأته بولاريس بالسادس من أكتوبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن بولاريس باركس ستنقل أيضًا تجربة بوصلة لمنطقتي بني سويف ومدينة السادات.

وقال إنه من المتوقع تسليم وحدات مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة السادس من أكتوبر مطلع عام 2019.

وأضاف شعيرة أن المجموعة تحرص على عملية إدارة المناطق الصناعية التابعة لها وذلك عبر تدشين شركة بولاريس المتخصصة فى إدارة المشروعات والتي تعمل على توفير كافة الخدمات المتعلقة بالنظافة والصيانة للمستثمرين بمشروعاتها، كما تعمل الشركة على توفير مقار إدارية للمستثمرين بمختلف المناطق الصناعية التابعة بما يسهم فى تهيئة كافة الخدمات أمام المستثمر بما يدعم نجاح مشروعه بالدولة.