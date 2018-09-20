"المركزي" يتلقى طلبات من البنوك لإطلاق فروع رقمية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن عددا من البنوك العاملة في السوق، طلبت من المركزي الحصول على رحصة لإطلاق فروع رقمية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن فروع البنوك الرقمية لن تعتمد على الموظفين في تقديم الخدمة مثل غيرها من الفروع التقليدية، وإنما ستقدم خدماتها إلكترونيا وعبر الهاتف المحمول.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال تصريحات سابقة، إن البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر؛ لكي يتواكب مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال عامر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المقصود بالبنوك الرقمية، هي تلك التي تقدم جميع الخدمات المصرفية من سحب وإيداع وغير ذلك، عبر الهاتف المحمول، بما يساهم في تقليل التكلفة المالية في الفروع وسرعة وجودة تقديم الخدمات المصرفية.

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البنك المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر