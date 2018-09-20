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    اليوم.. "سيدي كرير" توقع عقد رخصة مصنع البولي بروبيلين مع شركة عالمية

    12:31 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    اليوم.. "سيدي كرير" توقع عقد رخصة مصنع البولي بروبيلين مع شركة عالمية

    سيدي كرير للبتروكيماويات

    كتب - مصطفى عيد:

    قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، في بيان للبورصة، إنها ستوقع عقد رخصة مصنع البولي بروبيلين مع شركة "GRACE" العالمية، اليوم الخميس، تحت رعاية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

    واختارت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، في فبراير الماضي شركة "UOP" العالمية لرخصة مشروع البروبيلين وشركة "GRACE" العالمية لرخصة مشروع البولي بروبيلين، من ضمن العروض الستة المقدمة لرخصة مصنعي إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين التي تنوي الشركة إنشائهما.

    وجاء اختيار الشركتين في إطار هدف "سيدبك" الحصول على الرخص اللازمة للمصنعين من الشركات العالمية أصحاب الرخص، وفقا لبيان من وزارة البترول في فبراير الماضي.

    ووقعت "سيدبك" عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" بالإسكندرية مع شركة UOP الأمريكية في يونيو الماضي، بحسب بيان سابق من وزارة البترول.

    ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البولي بروبيلين الإنتاج مطلع عام 2022، بحسب بيان البترول.

    وتصل استثمارات مشروع التوسعات الجديدة بمجمع الشركة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين حوالي 1.2 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا من البروبيلين، و450 ألف طن لإنتاج البولي بروبيلين، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.

    وأبرمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في يناير الماضي عقدين أحدهما مع شركة جاسكو لتغذية المشروع بمدخلات الإنتاج من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعي، والعقد الآخر مع شركة إيثيدكو لتوريد الكهرباء للمشروع.

    شركة سيدي كرير للبتروكيماويات البورصة مصنع بولي بروبيلين شركة GRACE طارق الملا

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