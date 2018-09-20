أسعار الذهب في مصر تستقر خلال تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 603 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 517 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 689 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 4824 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم بنسبة 0.1% إلى 1204.69 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، مع تراجع الدولار في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

ولكن الوكالة أشارت إلى أن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.