الإحصاء: 29% طاقات معطلة بمصانع نسيج قطاع الأعمال العام

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن الطاقة الإنتاجية المعطلة في مصانع المنسوجات التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، سجلت 29.2% خلال عام 2016-2017.

وأضاف الجهاز، في بيانه عن النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقاة المعطلة والمخزون من الإنتاج الإنتاج التام على مستوى الأنشطة الصناعية بمنشآت القطاع العام والأعمال العام، إن الطاقة المعطلة في مصانع المنتجات الغذائية، التابعة للقطاعين العام والأعمال العام بلغت 26.6% من إجمالي قيمة الطاقة العاطلة خلال نفس العام.

وساهمت هذه الطاقات المعطلة في مصانع النسيج والمنتجات الغذائية، في ارتفاع إجمالي الطاقة المعطلة في مصانع القطاعين العام والأعمال العام، بنسبة 1.9%، في عام 2016-2017، لتصل إلى 7.3 مليار جنيه من 7.2 مليار جنيه في العام السابق.

وأوضح الجهاز، أن ارتفاع الطاقة المعطلة يرجع إلى نقص في الخامات ووجود صعوبات في التسويق.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام حاليا على إعداد خطة لإصلاح منظومة الأقطان وقطاع الغزل والنسيج والملابس، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعية، وذلك من خلال تطوير المحالج التابعة لها بتكلفة تقديرية مليار جنيه، بعد تقليص عددها من 25 محلجًا إلى 11 محلجا، وبيع أصول 14 محلجا بقيمة تصل إلى 27 مليار جنيه تستغل بالكامل في تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.

وقالت النشرة إن إجمالي قيمة الإنتاج التام في مصانع القطاعين العام والأعمال العام، بسعر البيع بلغ نحو 165.8 مليارجنيه خلال العام المالي قبل الماضي، مقابل 117.2 مليار جنيه عام 2015-2016 بزيادة 41.5٪.

وترجع زيادة قيمة الإنتاج التام بسعر البيع، إلى ارتفاع الإنتاج لبعض الأنشطة الصناعية مثل صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية بنسبة 60.8٪ يليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12.6٪ من إجمالي قيمة الإنتاج التام بسعر البيع.