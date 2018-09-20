تراجع الخيار وزيادة البصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواها أمس الأربعاء.

وارتفعت أسعار كيلو البصل والكوسة بين 10 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.8 و6.2 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات.

البصل بين 3 و4.4 جنيه، بزيادة 10 قروش.

الكوسة بين 3.5 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الملوخية 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 7 و11 جنيها.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات, بتراجع جنيه.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و17 جنيها.

المانجو البلدي بين 11 و15 جنيها.