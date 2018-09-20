"جنوب الوادي" توقع 4 اتفاقيات بترولية جديدة قريبا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، إنها تعتزم توقيع 4 اتفاقيات بترولية جديدة قريبا، وأن هذه الاتفاقيات في مرحلة الإجراءات حاليا تمهيدا لتوقيعها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف عبد العظيم أن عدد الاتفاقيات البترولية السارية مع الشركة حتى نهاية العام المالي الماضي بلغ 16 اتفاقية.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2017-2018، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا بمنطقة البحر الأحمر البكر بعد ترسيم الحدود مع السعودية، وتنفيذ مشروع معالجة البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر وجنوب مصر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بهذه المنطقة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف البحث في مختلف مناطق مصر.