وزير التجارة: 44% انخفاضا في واردات مصر من ألمانيا خلال 6 أشهر

كتبت - إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الواردات المصرية من ألمانيا انخفضت بنسبة 44% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت مليار و473.5 مليون يورو مقارنة بنحو 2 مليار و627 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن الصادرات المصرية للأسواق الألمانية حققت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.5%، حيث سجلت 717 مليون يورو مقابل 654.6 مليون يورور خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع كلاوديا وارنينج نائبة وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الألماني والوفد المرافق لها.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تفعيل برامج التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.