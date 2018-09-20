مصدر: بدء حفر أول بئر استكشافي في حقل نور للغاز الأسبوع المقبل

كتب - أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، لمصراوي، إن شركتي إيني وثروة ستبدأن حفر أول بئر استكشافي في حقل نور للغاز الطبيعي الأسبوع المقبل.

وكان طارق الملا وزير البترول، قال خلال تصريحات تلفزيونية في يوليو الماضي، إنه سيتم البدء في عمليات الحفر الاستكشافي بحقل الغاز "نور" بالبحر المتوسط في المنطقة المواجهة لمحافظة شمال سيناء خلال شهرين.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في بداية يوليو الماضي عن قرب الإعلان عن تحقيق اكتشاف ضخم في حقل نور، وأنه يحتوي على احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 90 تريليون قدم مكعب، بما يعادل 3 أضعاف احتياطيات حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

ولكن شركة إيني الإيطالية، حسمت هذا الجدل، حيث قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحفي وقتها، إن "هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.