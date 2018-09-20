البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 156 ألف وحدة سكنية بالصعيد في 2018

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، إن من المستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 156 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد خلال عام 2018 بخلاف عملاء النشاط الصناعي والتجاري، ، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف أنه تم توصيل الغاز إلى حوالي 929 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الصعيد منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2018.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2017-2018، بحضور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعبد الحميد الهجان محافظ قنا، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وقال عبد العظيم إن هناك 4 اتفاقيات بترولية في مرحلة الإجراءات تمهيدا لتوقيعها، مشيرا إلى أن عدد الاتفاقيات السارية حتى نهاية العام المالي الماضي بلغ 16 اتفاقية.

وأضاف عبد العظيم أن إجمالي إنتاج الشركات التابعة والشركات التي تشرف عليها بلغ حوالي 23 ألف برميل زيت خام يوميا في ظل تنفيذها لبرنامج تحسين إنتاجية الحقول ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وذكر أن معمل تكرير بترول أسيوط ساهم في الوفاء بالجانب الأعظم من احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية من أسيوط إلى أسوان والوادي الجديد، وأنه تم خلال العام توفير منتجات بترولية بلغت حوالي 5.9 مليون طن ، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 38.5%.

وأشار عبد العظيم إلى أن العمل يسير بخطى واضحة ووفق الخطط الزمنية الموضوعة في عدة مشروعات منها مشروع البحث المتكامل الذي يغطي المناطق المفتوحة بجنوب الوادي لتجميع بيانات حديثة عن المناطق الواعدة، والمشروع المشترك لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمنطقة البرية.

ومن ضمن هذه المشروعات أيضا المشروع المشترك مع هيئة المواد النووية لإجراء مسوحات جاذبية ومغناطيسية لتغطية المناطق المفتوحة بنطاق عمل شركة جنوب، وفقا لعبد العظيم.

وقال عبد العظيم إنه تم وقف حرق غازات الشعلة والاستفادة منها بشركات بتروكريم وبتروأمير وعش الملاحة في إنتاج المتكثفات والبوتاجاز وتوليد الكهرباء.

وأضاف أنه تم تشغيل 3 محطات تموين سيارات جديدة تابعة لشركة النيل لتسويق البترول ليصل عدد محطاتها إلى 68 محطة، وأنه جاري إنشاء 19 محطة جديدة منها 6 محطات قاربت على الانتهاء.

وأكد وزير البترول أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا بمنطقة البحر الأحمر البكر بعد ترسيم الحدود مع السعودية، وتنفيذ مشروع معالجة البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر وجنوب مصر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدا لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بهذه المنطقة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف البحث في مختلف مناطق مصر.