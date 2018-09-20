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البنك الأهلي يصدر 565 ألف بطاقة مدفوعة مقدما للطلاب في 19 جامعة

02:01 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
البنك الأهلي يصدر 565 ألف بطاقة مدفوعة مقدما للطلاب في 19 جامعة

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن عدد البطاقات المدفوعة مقدماK التي أصدرها البنك لطلبة الجامعات، بلغ نحو 565 ألف بطاقة، على مستوى 19 جامعة، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance

وقال فاروق لمصراوي، إن البنك قرر وضع جدول زمني مع الجامعات على استقبال طلبة الجامعة يوميًا وعقد لقاءات معهم وذلك لتوعية الطلاب والإجابة على كافة استفساراتهم وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا لهم ومحافظ الفون كاش، بهدف مساعدتهم على سداد المصروفات الدراسية واستخدامها في كافة التعاملات اليومية.

وبحسب فاروق فإن البنك يحرص على التوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات.

علاء فاروق البنك الأهلي المصري البطاقات المدفوعة طلبة الجامعات
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