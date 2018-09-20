المركزي يخاطب البنوك لمد إعفاء العملاء من مصاريف فتح حساب الهاتف المحمول

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في أحد البنوك الكبرى، إن البنك المركزي خاطب جميع البنوك في بداية الأسبوع الجاري، لمد العمل بقرار إعفاء العملاء من المصاريف الخاصة بفتح حساب خدمات الهاتف المحمول حتى مارس المقبل.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن القرار تضمن خفض مصاريف الخدمات الخاصة بالدفع عبر الموبايل بنسبة 50%، وذلك حتى نهاية مارس المقبل.

وبحسب المصدر فإن هذا القرار يعني إلزام البنوك بمد القرار فترة إضافية حيث كان من المقرر أن ينتهي قريبًا.

ويهدف البنك المركزي من هذا القرار إلى تحقيق مبادرة الشمول المالي ومكينة المدفوعات.

ويهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وكان المجلس القومي للمدفوعات قرر في اجتماع له الأسبوع الماضي، العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.