تراجع حاد للبورصة في منتصف التعاملات تأثرا بأزمة الأسواق الناشئة

كتب - مصطفى عيد:

استأنفت البورصة المصرية تراجعها الحاد في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، متأثره بما وصفه محللون بأنها تداعيات أزمة مالية في الأسواق الناشئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية اليوم بنحو 3.15% إلى مستوى 14192 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.86%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.83%.

وانخفض 128 سهما حتى منتصف التعاملات مقابل ارتفاع سهمين فقط، وسط تداولات ضعيفة بلغت نحو 317.8 مليون جنيه، واتجاه بيعي من المصريين بصافي مبيعات 29.1 مليون جنيه.

وهبط سهم عامر جروب 10%، والتجاري الدولي 0.72%، وبنك قناة السويس 7.1%، ومدينة نصر للإسكان والتعمير 8.01%، وإعمار مصر للتنمية 9.04%، وسوديك 5.47%، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 7.43%، وبورتو جروب 6.38%، وبالم هيلز للتعمير 6.98%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 4.12%.

كما انخفض سهم المجموعة المالية هيرميس 1%، والقلعة للاستشارات المالية 6.67%، وسي آي كابيتال 5.19%، وبلتون المالية 8.23%، وبايونيرز 5.6%، وأوراسكوم للاستثمار القابضة 8.06%، وجلوبال تليكوم 5.35%، والمصرية للاتصالات 2.94%، وحديد عز 4.76%، والحديد والصلب 9.15%، وأبو قير للأسمدة 5.02%، والشرقية للدخان 3.37%.

وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة للسمسمرة، لمصراوي، إن التراجع الحاد في البورصة يعود إلى التأثر بتداعيات أزمة مالية في الأسواق الناشئة، متوقعا أن يواصل المؤشر الرئيسي التراجع إلى بين 4 و5% بنهاية جلسة اليوم.

وأضاف النجار أن تداعيات هذه الأزمة تطول معها الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط أيضا، وعدد من القطاعات مثل صناعة النفط والقطاعات المصرفية والخدمات المالية وأسواق المال.

وتوقع النجار أن تتحول الأزمة الجارية إلى أزمة تجارية ثم إلى أزمة اقتصادية تندلع من الأسواق الناشئة لتطول العديد من دول العالم من بينها دول متقدمة أيضا.

وحذر النجار من بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق، وقال: "أتوقع فشل الطروحات الحكومية المقررة في الربع المقبل".

ويبدأ برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان بقيمة متوقعة 2 مليار جنيه، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بنسبة 20% من الأسهم بحصيلة متوقعة 2.5 مليار جنيه، حسبما أعلنت وزارة المالية.

وكانت البورصة المصرية قد تراجعت مع بداية الأسبوع الجاري بنسبة كبيرة بسبب قرار حبس المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة، وعلى رأسهم نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك.