التخطيط: المعهد القومي للإدارة يستهدف تدريب 5000 موظف شهريًا العام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على أن تستهدف الخطة التدريبية للمعهد القومي للإدارة للعام المالي الجاري، 5000 موظف شهريًا من الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزير، أن المعهد بصدد استصدار مادة علمية بالتعاون مع بالأمم المتحدة بعنوان "الموارد البشرية والمساواة النوعية".

جاء ذلك خلال، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومي للإدارة برئاسة الوزيرة، لاستعراض رؤية المعهد وخططه الإصلاحية والبرامج التدريبية التي يقوم بها.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء سيقام بنهاية سبتمبر الحالي، وذلك بهدف مراجعة نتائج اللجنة الخاصة المشار إليها وكذلك مراجعة جائزة التميز الحكومي وعلى الأخص الدليل الخاص بها.

وقررت وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة عقد لجنة للعمل على تحديث الهيكل التنظيمي وهيكل العمليات لمعهد الإدارة، وأكدا على استعراض نتائج اللجنة خلال الاجتماع التالي لمجلس أمناء المعهد القومي للإدارة.

وعن جائزة التميز الحكومي أوضحت السعيد، أنها أحد أهم الملفات التي يتولى المعهد العمل عليها مؤكدة أنه جاري الانتهاء من تصميم الجائزة والدليل الخاص بها والمعايير التي يتم وفقًا لها اختيار أفضل مؤسسة أو أفضل موظف حكومي.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة وحدات تميز داخل كافة الجهات المشاركة في الجائزة لسهولة وصول المرشح داخل جهته.