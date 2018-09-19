مصر توقع اتفاقا مع قبرص لإقامة خط أنابيب بحري لنقل الغاز

كتب- أحمد السيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقا مع قبرص بشأن مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة .

وأضافت الوزارة أن العاصمة القبرصية نيقوسيا، شهدت توقيع الاتفاق بين كل من طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي.

وشهدت مراسم التوقيع سفيرة مصر بقبرص، مي طه خليل، وممثل للمفوضية الأوروبية للطاقة.

وقالت الوزارة إن الاتفاق ينظم شكل الإطار العام للاتفاق الحكومي بين الدولتين .

وقال الملا إن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في أبريل الماضي تفتح آفاقاً مهمة للدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال .

وأكد الملا أن حرص وتشجيع القيادة السياسية في البلدين على تطوير ودعم العلاقات التاريخية الممتدة والتى شهدت مزيداً من التقدم ساهم بقوة فى إعطاء دفعات وحافز لمزيد من الآفاق الواعدة بين مصر وقبرص فى مجال الغاز والبترول .

وأشار إلى أن هذا الاتفاق أحد المحاور الأساسية فب دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فب طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة وأنه سيسهم في مزيد من دعم التعاون المشترك ف مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة وحافزاً لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون .

وأكد الملا على أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط.

وقال إن مصر قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على عدة محاور في إطار مشروعها القومي لتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في ضوء كافة المقومات التي تمتلكها، مشيراً إلى أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز التى تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج .