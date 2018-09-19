وزير الصناعة: 4 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

لقاء وزير الصناعة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الف

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء في بيان، إن الوزير عمرو نصار التقى مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير خلال اللقاء إن الدور الرئيسي لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك يرتكز على محورين أساسيين هما جذب استثمارات فرنسية لمصر في مختلف القطاعات الاستثمارية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الفرنسية.

وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري يبلغ حاليا 4 مليارات يورو في نحو 150 مشروعاً.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي ماري لويس بشارة ومحمد حسونة، وحنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وأشار نصار خلال اللقاء إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مجلس الأعمال المشترك في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء خاصة وأن فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي إن المجلس بجانبيه المصري والفرنسي يسعيان للقيام بدور فاعل في تعميق أطر التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا بما ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في البلدين.

وأضاف يونس أن المجلس يبذل خلال المرحلة الحالية جهوداً كبيرة لتدشين خط ملاحي يربط ميناء الأسكندرية بميناء مارسيليا في فرنسا لخدمة حركة التجارة البينية بين البلدين.

وقالت ماري لويس بشارة، عضو المجلس ورئيس المجلس المصري للتصميمات والموضة إن المجلس يستهدف أيضا دعم وتشجيع وتنمية رأس المال البشري في مجال الصناعات النسيجية والموضة بصفة عامة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تغطى كافة جوانب الصناعة ويسهم في الحفاظ على التراث المصري في التصميم والأزياء والحرف اليدوية.

وأضافت بشارة أن المجلس يسهم في توجيه الصناعة المحلية لتلبية المعايير العالمية للتصميمات والجودة وتطوير مهارات المصممين المصريين وتسويق أعمالهم محلياً وعالمياً.

وقالت إن مجلس التصميمات والموضة يسعى خلال المرحلة الحالية لاستعادة اسم مصر على خريطة المنسوجات والموضة وإعادة القطن المصري لمكانته العالمية.

وأوضحت أن هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في مجال التصميمات والموضة منذ ما يزيد عن 10 سنوات حيث قامت مدرسة الموضة الفرنسية Modspe بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بتدريب 80 طالب مصري بعدد من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مجال التصميمات والموضة.

وأضافت أنه يجرى الترتيب مع الجانب الفرنسي لتخصيص مقر دائم لمصر بمعرض بريمير تيزون الفرنسي.