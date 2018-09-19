الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.