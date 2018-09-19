سحر نصر تبحث مع وفد ألماني دعم المشروعات الجديدة في الطاقة والتعليم

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزيرة سحر نصر، بحثت مع مسؤولين ألمانيين دعم بلادهم لعدة مشروعات جديدة في مجالات الطاقة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب.

والتقت الوزيرة كلا من كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وكلاوس كرامر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط، بحضور السفير يوليوس جورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وفقا للبيان.

وتناول اللقاء أيضًا بحث الترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية الألمانية خلال أكتوبر المقبل، وتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المالي والفني بين البلدين.

وقالت الوزيرة، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، وزيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من أجل أن تصبح ألمانيا من أعلى 10 دولة مستثمرة في مصر.

وتحتل ألمانيا، المركز الـ 20 ضمن الدول التي تستثمر في مصر، باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب، بحسب البيان.

وأشارت نصر، إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، لذلك تم إجراءات إصلاحات تشريعية للتيسير على المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلات قانونيي الشركات وسوق المال.

ووفقا للبيان، أشادت كلوديا وارنينج، مشروع قناطر أسيوط والذي ساهم بدعمه بنك التعمير الألماني بقيمة 302 مليون يورو، مشيدة بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، والتي تشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر، موضحة أن بلادها حريصة على دعم مصر في مشروعات الطاقة والبيئة والتعليم.