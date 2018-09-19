البريد يبدأ قريبًا حملة ترويجية لخدمة الحوالات الدولية

كتبت- شيماء شلبي:

تطلق الهيئة القومية للبريد، قريبًا حملة دعائية حول خدمة الحوالات البريدية الدولية التي ستقدمها الهيئة للمرة الأولى، وفقًا لما قاله مصدر مسؤول بالهيئة لمصراوي.

وتوقع المصدر أن تلقى الخدمة الجديدة إقبالًا كبيرًا من العاملين بالخارج والمغتربين، حيث ستقل تكلفتها عن نظيرتها التي تقدم عن طريق عدد من البنوك.

وأضاف أن نسبة رسوم التحويل للخدمة، ستعلن قريبًا مع إطلاق الحملة الدعائية التي ستنفذ عن طريق الهيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتوعية بالخدمة.

وقال المصدر إن الرسوم ستكون مختلفة بحسب كل دولة.

وكانت هيئة البريد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة لتنفيذ خدمة الحوالات الدولية الخارجية، بغرض تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج.

ووفقًا لما تم إعلانه الشهر الماضي فإن خدمة الحوالات الدولية تتميز بسرعة وسهولة تحويل الأموال، ويمكن للمحول له الأموال استلام أمواله بعد عملية التحويل مباشرة حيث يتم تسجيل بيانات الحوالة على قاعدة البيانات الخاصة بالبريد المصري وتكون متاحة للصرف بعد التسجيل مباشرة من أي مكتب بريدي في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها4 آلاف مكتب تقريبا.

ويقدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما قدر البنك المركزي حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017-2018، بنحو 26.5 مليار دولار.

وتقدم الهيئة القومية للبريد خدمات التحويلات المالية داخليًا عبر مكاتبها، وبحسب المصدر فقد وصل حجم الحوالات الداخلية الفورية التي تمت عبر مكاتب الهيئة العام الماضي لحوالي 17.6 مليون، وتحصل الهيئة على نسبة 1%من قيمة مبلغ الحوالة.