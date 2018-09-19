أبرز 15 تصريحا لهشام توفيق عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في أول مؤتمر صحفي له يوم الاثنين الماضي، خطط الوزارة لوقف نزيف الخسائر في 26 شركة تابعة من أصل 48 شركة خاسرة، وطريقة التعامل مع الشركات الرابحة لتعظيم أدائها.

ويرصد "مصراوي" أبرز 15 تصريحًا للوزير، في مؤتمره الأول حول الشركات والطروحات الحكومية:

1- ندرس مساهمة قطاع الأعمال في إدارة الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومصلحتي أن أساهم في تنشيط السياحة باعتباري مالكًا لهذه الفنادق.

2- مشروع الصوت والضوء بالأهرامات أحد أهم المنتجات السياحية، وسيبدأ العمل في الصيف المقبل.

3- ندرس دمج شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ووجهنا 3 شركات لتقديم خطة خلال شهرين، لاستغلال 50% من محفظة الأراضي التابعة لها خلال مدة عامين إلى عامين ونصف "لسنا جهة تسقيع أراضي".

4- ضخ استثمارات جديدة في شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة الكيماوية، بعد نقل مصنعها من سموحة إلى العامرية، وندرس إضافة 10 منتجات (مقاسات إطارات الجرارات) إلى نشاط الشركة.

5- تخصيص 750 مليون جنيه لتطوير شركات القابضة للأدوية، تشمل الصيانة وتأهيل وتوفيق أوضاع 17 خط إنتاج، كما أن هناك مقترح لدمج عدد من شركات الأدوية، وتفعيل نظام مميكن لحساب تكلفة الإنتاج في الشركات.

6- بدأنا بخطط واضحة للتعامل مع 26 شركات خاسرة من أصل 48 شركة لأنها تسبب نحو 90% من إجمالي الخسائر البالغة 7.4 مليار جنيه.

7- نخطط لبيع 14 محلجًا تملكهم الشركة القابضة للغزل، وضخ إيرادات البيع المتوقع أن تصل إلى 27 مليار جنيه في تطوير شركاتها التابعة.

8- نحاول إيجاد حلول لشركة الحديد والصلب لأن وضعها سيئ، وندرس كافة البدائل لتشغيلها ولو بربح قليل.

9- ندرس الدخول في شراكة مع مستثمر عالمي في مجال صناعة السيارات، لتصنيع أحد طرازاته في مصر بمكون محلي.

10- موقف شركة القومية للأسمنت "قتل بحثًا" ومصير الشركة ستحدده الجمعية العمومية أكتوبر المقبل، ولكن الاتجاه يسير نحو الإغلاق.

11- بدأنا المرحلة الأولى لإصلاح الشركات، ووضعنا مسار لكل شركة لنتأكد من تحولها إلى الربح خلال فترة من 6 شهور إلى عامين،و في يناير المقبل نكون وضعنا كل شركة على طريق التطور.

12- طرح الشركات التابعة في البورصة، سيكون لمساهمين مختلفين، فنحن لن نبيع شركات الحكومة لمستثمر استراتيجي.

13- طرح أكبر نسبة ممكنة من الشركات الحكومية في البورصة يحمل رسالة جيدة للقطاع الخاص، وانخفاض المال العام في الشركات أقل من 50% يعد إنجازًا.

14- مع بداية تنفيذ برنامج الطروحات الشهر المقبل، قد نتجه لزيادة النسبة المقررة للطرح في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتعديل البرنامج ليشمل طرح 5 إلى 10 شركات من القطاع في المرحلة الثانية.

15- طرح حصص جديدة من شركات الدفعة الأولى من برنامج الطروحات سيتم بسعر في حدود أعلى أو أقل من 10% من السعر الموجود في البورصة.

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