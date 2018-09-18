شعبة الأسمنت: زيادة المعروض عن الطلب في مصر أكبر تحد أمام القطاع

القاهرة- مصراوي:

قالت الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذي لشعبة صناعة الأسمنت، باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، إن التحدي الرئيسي، أمام صناعة الأسمنت في مصر حاليا، هو زيادة العرض عن الطلب.

وأضافت خلال فاعليات مؤتمر انترسيم، اليوم، أن رغم كل المشروعات التي تحدث حاليا في مصر فإن الطلب خلال عام 2017 انخفض بنسبة 4.5% عن 2016، وذلك بحسب بيان من الشركة المنظمة للمؤتمر.

وقالت إن الطلب في الستة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض أيضا إلى نحو 25 مليون طن مقارنة ب 26 مليون طن في نفس الفترة من 2017، أي إن الطلب انخفض بنحو مليون طن في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشارت إلى أن مخزون الأسمنت في مصر قد زاد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنحو 2.3 مليون طن ليصبح إجمالي المخزون 7.1 مليون طن.

وقالت إن هذه التحديات قد تحتوي على فرصة وهي أهمية أن يكون هناك سياسات تشجيعية من قبل الدولة للتصدير وأهمية إيجاد فرصة أفضل للتصدير والتوجه إلى أفريقيا.

واشارت إلى أهمية وجود تخفيض لتكلفة الصناعة وذلك باستخدام أفضل للطاقة واستخدام الطاقة البديلة بصورة أفضل.

وقالت إن من الضروري الاستفادة من التجارب السابقة مثل تجارب أسبانيا والسعودية وهما دولتين لديهما فائض كبير في العرض مقابل الطلب وإنه "على مصر أن تدرس كيف استطاعوا أن يعيدوا جدولة ديونهم وأن يعملوا على تخفيض الأسعار والتكلفة حتى يستطيعوا أن يكونوا منافسين في التصدير".