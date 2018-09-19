البورصة تعود للتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء بعد ارتفاع طفيف أمس

كتب - مصطفى عيد:

عادت البورصة للتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع طفيف خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية اليوم بنحو 0.4% إلى مستوى 14595 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.12%.

وكانت البورصة ارتفعت بشكل طفيف أمس الثلاثاء بعد خسائر كبيرة في جلستي الأحد والاثنين والتي تعد أولاهما أسوأ جلسات البورصة منذ بداية العام إثر هبوطها 3.61%، متأثرة بعدة أسباب كان على رأسها، إلقاء القبض على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" السبت الماضي، والاضطرابات في الأسواق الناشئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 أمس بنسبة 0.02% إلى مستوى 14653 نقطة.