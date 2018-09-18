15 جنيها زيادة في الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز بسوق العبور اليوم الثلاثاء بقيمة 15 جنيها مقارنة بسعره أمس، ليسجل 240 و340 جنيهًا.

واستقر سعر السمك البلطي عند 22 و23 جنيها للكيلو، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيهًا، بحسب بيانات سوق العبور.

وثبت سعر كيلو السمك البوري عند 39 و43 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و125 جنيهًا للكيلو.

واستقر أيضا سعر كيلو المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيهًا، وهو نفس سعره بالأمس.