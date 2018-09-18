تعرف على أسعار الذهب في مصر بعد استقرارها عالميا

كتبت- إيمان منصور

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي عند نفس مستوياتها السابقة، نتيجة استقرار سعر المعدن عالميًا، بحسب ماقاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 602 جنيها وهو نفس سعره خلال اليومين الماضيين دون تغيير، بسبب تحركه عالميًا في نطاق ضيق.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 516 جنيهًا، والجرام عيار 24 عند 688 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو4816 جنيهًا.

وقال نجيب إن أسعار الذهب استقرت خلال تعاملات اليوم وأمس نتيجة تحرك المعدن عالميا في نطاق ضيق.

وعالميا استقر سعر المعدن عالميا اليوم الثلاثاء عند 1.102 دولار للأوقية وهو نفس سعره بنهاية جلسة أمس الاثنين، بحسب وكالة بلومبرج.

وعالميا ارتفع الذهب يوم الاثنين مع سعي المستثمرين لجني المكاسب السريعة مستغلين تحرك المعدن داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة وسط تصاعد التوترات التجارية الصينية الأمريكية واحتمالات أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1195.83 دولار للأوقية بعد أن نزل 0.6% يوم الجمعة عندما تكبد خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، بحسب وكالة رويترز.