بعد إصدار القانون الجديد.. كيف تتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك؟

كتبت- دينا خالد:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، على قانون جديد لحماية المستهلك، من أجل توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، والحد من انتشار السلع الرديئة، ومواجهة الإعلانات المضللة.

ويُلزم القانون المورد "البائع" بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.

ويقدم الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك 7 طرق للتقدم بالشكوى للجهاز في حالة حدوث أي مخالفة من قبل الموردين، جاءت كالتالي:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكوى إلكترونياً من خلال هذا الرابط.

5- التوجه إلى مقر الجهاز في عنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

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