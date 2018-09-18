القابضة للبتروكيماويات تدرس إقامة مجمع تكرير باستثمارات 6.5 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة القابضة للبتروكيماويات تدرس إقامة مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستثمارات حوالي 6.5 مليار دولار.

وبحسب بيان الوزارة، قال سعد هلال، رئيس الشركة، إن هذا المشروع يهدف إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام في إنتاج مشتقات بتروكيماوية جديدة متخصصة تخدم قطاعات صناعية متنوعة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالي الماضي، بحضور محمد سعفان وكيل أول الوزارة وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وأسامة البقلي رئيس شركة إيجاس ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال هلال، إن مشروعات الشركة حققت تقدماً ملحوظاً خلال العام محققة زيادة في إيراداتها بحوالي 33%.

ونقل البيان عن الوزير طارق الملا، إن نحو 6 مشروعات جديدة في مجال البتروكيماويات دخلت حيز التنفيذ باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تعد إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوي انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصادياً وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلي وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصري وتلبي احتياجاته.

وأوضح هلال أن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات السويس لإنتاج مشتقات الميثانول وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين ومشروعي ايثيدكو "إنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار " ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنشاء الرصيف البحرى وتسهيلات التخزين والشحن لشركة موبكو.

وأشار رئيس الشركة إلى أن مشروعي وحدة الأمين الجديدة ومشروع استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون بسيدبك يحققان عائداً يصل إلى حوالي 15 مليون جنيه سنوياً.