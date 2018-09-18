مصر للتأمين توقع اتفاقية مع شركة صينية للتأمين على مشروعاتهم

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة مصر للتأمين اتفاقية تفاهم لتبادل الأعمال مع شركة china Re الصينية، للتعاون في مجال التأمين على المشروعات الصينية المزمع إنشائها في مصر وخاصة تحت ما يسمى مشروعات طريق الحرير الجديد، بحسب ماقاله بيان لشركة مصر للتأمين اليوم الثلاثاء.

ووقع على الاتفاقية عن شركة china Re رئيس مجلس إدارتها، وعن شركة مصر للتأمين حسين عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفقًا للبيان.

وتعد شركة China Re من أكبر شركات إعادة التأمين في الصين ويبلغ رأس مالها حوالي 6.3 مليار دولار، وتعتبر أكبر شركة إعادة تأمين في آسيا والثامنة على مستوى العالم.