المجلس التصديري يتوقع ارتفاع صادرات الكيماويات والأسمدة 23% في 2018

كتب - مصطفى عيد:

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2018 إلى نحو ٦ مليارات دولار بنسبة نمو متوقعة تتعدى الـ ٢٣%، بحسب بيان من المجلس اليوم الثلاثاء.

وأشار أبو المكارم إلى الترتيب لزيارة بعثة من صناع البلاستيك للصين للمشاركة في معرض "شينابيك" خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ أكتوبر، وعقد مجموعة من اللقاءات مع كبار الموردين في العالم لتسويق منتجاتهم في الخارج، والقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع المنتجة لخطوط الإنتاج للتعاقد على شراء معدات وآلات.

وقال أبو المكارم إن لجنة المعارض والبعثات الترويجية بالمجلس ترتب حاليا أيضا لبعثة ترويجية قبل نهايه العام الجاري لعدد من الدول الأفريقية.

وأكد أبو المكارم ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفتره المقبلة من أجل إضافة خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية الحالية لتستوعب الطلبين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن أغلب المصانع حاليا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أن الطريق الأقرب والحل الأمثل من أجل زيادة الإنتاج هو دفع الاستثمار الداخلي من خلال منحه بعض الحوافز والمزايا، ومن المطلوب في المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها مصر تقديم حوافز للنمو الصناعي الداخلي السريع ومنها سرعة رد الأعباء التصديرية، وتيسيرات وتسهيلات في النظام الضريبي.

ومن ضمن الحوافز التي طالب بها أبو المكارم أيضا إعادة النظر في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وخفض تكلفة النولون وغيرها من الأعباء التي يتحملها المستثمر والصانع والتي تؤدي إلى زيادة تكلفة منتجه، الأمر الذي يستوجب دعمه من أجل تحفيزه على الاستثمار داخليا، على حد وصفه.

وقال أبو المكارم: "حينما نتمكن من جذب المستثمر المحلي سيصبح من الأيسر جذب المستثمر الخارجي، والذي يعد واحدا من أسباب انجذابه للاستثمار في سوق ما هو دراسة أحوال وظروف وعقبات الاستثمار الداخلي".