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أرامكو تنفق أكثر من 133 مليار دولار على أنشطة الحفر في 10 سنوات

07:12 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
أرامكو تنفق أكثر من 133 مليار دولار على أنشطة الحفر في 10 سنوات

أرامكو السعودية

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن شركة النفط الحكومية العملاقة ستنفق أكثر من 500 مليار ريال (133 مليار دولار) على أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز خلال "العقد القادم".

وقال محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو، في بيان "“سننفق أكثر من نصف تريليون ريال في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد القادم" تمشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة رويترز.

جاءت تصريحات القحطاني خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) في أبقيق بالسعودية، وفقا للبيان.

أرامكو السعودية التنقيب عن النفط الغاز محمد القحطاني

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